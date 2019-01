Reggiano arrestato con 700 grammi di marijuana

Arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti, un uomo di 50 anni reggiano, sorpreso nel suo domicilio di Gavassa in via degli Azzarri, con 700 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. L’uomo farebbe parte di una rete di spaccio dell’Appennino, di cui sarebbe in corso lo smantellamento da parte dei militari e degli investigatori. L’accusa sarebbe di detenzione ai fini di spaccio.