Reggiana, prorogato il bando di 24 ore per consentire alla cordata di completare le operazioni

Il Comune proroga di 24 ore il bando per la manifestazione di interesse per presentare progetti per la nuova Reggiana. Il nuovo termine è quindi stato fissato per le 13 di mercoledì. Questo, si legge nella nota inviata dall’amministrazione, “in considerazione della complessità della predisposizione dei documenti utili per la partecipazione all’avviso pubblico, sia relativamente alle autodichiarazioni per ogni persona fisica che giuridica delle società costituite o costituende, che per quanto riguarda le documentazioni da allegare inerenti apposite referenze bancarie, nonché presentazione di un dettagliato progetto”.

Questo quanto scritto dal Comune. In realtà è probabile che si sia voluto concedere più tempo visto il prolungarsi della trattativa in corso fra la cordata coordinata dal commercialista Corrado Baldini e l’imprenditore ciociaro Marco Arturo Romano. Inoltre, ravvisata l’esigenza d’integrare il Comitato di Saggi per la migliore funzionalità del medesimo il Comune provvede “a indicare Emore Giuseppe Manfredi, delegato provinciale Crer presso la Lega Nazionale Dilettanti Figc che si aggiunge quindi a Mauro Rozzi, William Punghellini e Simone Caprari”.