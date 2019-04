Reggiana Gourmet si dichiara estranea alle inchieste per mafia

“E’ un provvedimento temporaneo assunto sulla base di notizie indiziarie non approfondite quando non totalmente smentite. Reggiana Gourmet S.r.l. è completamente estranea alle inchieste richiamate dal provvedimento, non si è avvantaggiata di alcun illecito ed è totalmente esente da qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa”. Questa la risposta di Reggiana Gourmet, l’azienda di Bagnolo colpita da un’interdittiva antimafia. “La società non è accusata di alcun illecito, né è in nessun modo coinvolta in attività criminali; l’emanazione del provvedimento era del tutto inaspettata e la società si riserva, per mezzo dei suoi legali, di esperire tutti i rimedi consentiti dalla legge al fine di impugnare e chiedere la revoca del provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia assunto sulla base di informazioni incomplete o inesatte”.