Il sindaco Vecchi a Mike Piazza: "iscrivi la Reggiana e poi vediamo se riusciamo a salvare la baracca"

“E’ questo l’appello che faccio a Mike Piazza: iscrivi la Reggiana e poi vediamo se riusciamo a salvare la baracca”. E’ quanto ha detto il sindaco Luca Vecchi, ieri sera, ai tifosi granata, nella sala rossa del municipio, al termine della manifestazione organizzata nel tardo pomeriggio, davanti al municipio da Francesco Fantuzzi di Reggio Città Aperta, con l’obiettivo di raccogliere adesioni per il versamento di un anticipo sui prossimi abbonamenti per aiutare l’iscrizione della squadra alla prossima serie C. Con loro c’era anche l’ex parlamentare ed ex assessore allo sport del Comune, Mauro Del Bue.

Si registra, intanto, anche l’attività del gruppo Vandelli che, da mesi, ha fondato e dato vita ad una Aps, una associazione di promozione sociale che, da statuto, può sostenere la squadra o le attività sportive di Reggio Emilia. Significa che l’associazione potrà affiancare e sostenere chi, in caso di mancata iscrizione alla C, deciderà di costituire una “nuova Reggiana”. Lo potrà fare con una campagna di crowdfunding, con la sottoscrizione di abbonamenti pluriennali fino all’azionariato popolare. Ma torniamo al faccia a faccia fra il sindaco e i tifosi granata.

Ha detto il primo cittadino: “Mi sono occupato della Reggiana e l’ho fatto con piacere. Mi sento di rifare un ultimo appello a Mike Piazza, con cui ho avuto sempre un rapporto molto corretto. E’ legittimo che si possa interrompere un rapporto, ma, per lasciare la città nel migliore dei modi, bisogna che lui iscriva la società al campionato di serie C. Domani (venerdì, ndr) incontrerò un altro soggetto interessato ad investire. Mi adopererò fino all’ultimo minuto, insieme ai tifosi che vorrei ringraziare per la responsabilità e l’equilibrio che hanno dimostrato in questa fase. Da un minuto dopo, se non ci sarà l’iscrizione, dobbiamo impegnarci. La Reggiana non muore, rinascerà. Dobbiamo mettere in campo un progetto di rinascita granata per ripartire dalla serie più alta possibile e chiamare all’ordine tutta la città che si è dimostrata interessata. Io, comunque, sono pronto, anche questa sera, a sedermi al tavolo con Mike Piazza. Voglio sottolineare che, trovare una cordata di imprenditori in pochi giorni, è stato un miracolo”.

Qualcuno chiede al sindaco dove sono stati, fino ad ora, questi imprenditori. Risponde il primo cittadino: “Alcuni sono sponsor della Reggiana e hanno preso seriamente in considerazione la possibilità di fare un salto di qualità”. Un altro tifoso chiede se il sindaco è sereno, dato che Mike Piazza, aveva chiesto da tempo un aiuto al Comune. Replica Vecchi: “A me non è mai stato chiesto un aiuto per trovare le condizioni per allargare la proprietà. Perché, altrimenti, avrei chiesto a Piazza se dovevo farlo in modo riservato o pubblicamente. Io l’ho incontrato alla fine dell’estate scorsa e lui mi ha rappresentato il tema dello stadio e il fatto che aveva scoperto condizioni di bilancio peggori rispetto a quelle che pensava quando è entrato in società. Ma non mi ha mai detto che avrebbe interrotto il suo progetto su Reggio se non avesse trovato aiuti”.

Un altro tifoso ha fatto anche presente che Mike Piazza potrebbe voler vendere la società come ripicca verso le istituzioni di Reggio che non lo hanno aiutato.

Ha risposto il sindaco: “Una cosa che non ho detto è che io ho preso un impegno a sostenere economicamente il progetto del Centenario che è importante e questo impegno resta al di là della iscrizione, o meno. Io non voglio fare polemica con Mike Piazza, ma non credo sia una ripicca quanto piuttosto una scelta legittima. Mi dispiace solo che sia stata comunicata senza avere il tempo di creare un piano B. Bisogna avere rispetto di una proprietà che vuole spegnere i motori, ma se condividevano per tempo questa cosa, si poteva evitare questa situazione”.

Un altro supporter granata ha chiesto al primo cittadino cosa farà se non si dovesse risolvere la situazione. Ha detto Vecchi: “Se non dovesse esserci l’iscrizione, chiederò a tutti quelli che sono interessati al futuro della Reggiana di dare un mano. Manifestiamo la disponibilità a dialogare con chi è interessato e, regolamenti alla mano, a capire da quale serie si può ripartire. Io, però, ci sono”.

Qualcuno ha anche detto che si potrebbe garantire l’iscrizione, con i 40mila euro, e poi prestare dopo la fideiussione. Ha ribattuto il sindaco: “L’iscrizione e mandare i moduli in federazione e in Lega pro, lo può fare solo il legale rappresentante e chi ha la firma e non la cordata. E’ questo l’appello che faccio a Piazza: iscrivi la squadra e poi vediamo se riusciamo a salvare la baracca. Iscriviamola e salviamo la serie C. Poi ci si siede e, con calma, si trova un accordo. Se c’è, si fa quel che si deve fare, altrimenti si mette la società in liquidazione”.

E conclude: “Incontrerò i dipendenti nei prossimi giorni. Mi auguro che tutto si risolva al meglio. Io sono stato in contatto quotidiano con la Reggiana in questi giorni e devo dire che questi ragazzi hanno fatto dei miracoli perché, oggi, siamo ancora in tempo per iscrivere la squadra. Io sono qui e faccio il mio dovere. Mi occupo della città. Un sindaco si occupa della Reggiana”.