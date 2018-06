Regia, sconto della Mapei, forse torna Barilli supportato dall'imprenditore Vavassori

GIAN MARCO REGNANI

«Abbiamo avuto una buona conversazione con il sindaco ma non c’è ancora nulla di concreto sul piatto. Lo stadio è un problema, al momento non c’è una soluzione. Perché non chiedete a Carnevali e Squinzi di farci giocare lì ad un prezzo ragionevole? Paghiamo 10.000 € al mese, ma non sono abbastanza per loro. Nuovi investitori? Chiedetelo alla città dove sono questi imprenditori. Al sindaco ho spiegato che abbiamo saldato gli stipendi degli impiegati e ai giocatori manca solo un mese di paga per andare in pari. Se qualcuno vuole farsi avanti è il benvenuto, ci vogliono solo 24 ore. Non rifiutiamo nessuno a priori, basta solo che ci porti delle garanzie bancarie...».

Musica e parole di Alicia Piazza: così è iniziata una delle settimane più calde, non meteorologicamente parlando, per la Reggiana. Lunedì 18 giugno si è infatti tenuto il tanto atteso incontro in Municipio tra la vicepresidente e il sindaco Luca Vecchi, organizzato per discutere del futuro del club granata alle prese con un difficile percorso che entro il 30 giugno deve per forza portare all’iscrizione della Reggiana al prossimo campionato di Serie C. Martedì era invece in programma una riunione per sbloccare la spinosa situazione dello stadio “Città del Tricolore”: non sono trapelate news ufficiali ma pare proprio che il faccia a faccia avvenuto tra alcuni emissari granata e i vertici di Mapei Stadium srl a Milano abbia portato ad un passo avanti nel dialogo sin qui difficile tra le parti. Sarebbe infatti stato proposto uno sconto del canone d’affitto (circa 40mila euro in meno) e l’abbozzo di un accordo di natura tecnica e commerciale che dovrebbe favorire l’inserimento di atleti di proprietà neroverde nella futura rosa granata, l’organizzazione di amichevoli e la cessione della gestione dei bar dello stadio durante le partite della Reggiana. Da segnalare infine l’arrivo di una richiesta formale per l’ingresso in società da parte dell’imprenditore campano Francesco Agnello, nome già noto alle cronache locali per essersi interessato alla Reggiana nel lontano 2009 prima che la proprietà passasse nelle mani di Alessandro Barilli e con alle spalle diverse trattative andate a male per entrare nel mondo del calcio. Il nome di Stefano Bonacini, patron del Carpi, con l’ipotesi Stefano Protti come allenatore (cugino del più famoso Igor, ex granata) non ha invece trovato conferme oltre Secchia. Una vera e propria svolta potrà avvenire solamente quando il presidente Mike Piazza, da poco rientrato in Italia, prenderà la parola davanti alla stampa per spiegare le reali intenzioni della famiglia Piazza. Nelle ultime ore un’indiscrezione che potrebbe diventare realtà: torna Barilli coi soldi di Vavassori... Chissà.

MAX CARLINI ELETTO

GRANATA DELL’ANNO

Al termine di ogni match dei granata, la redazione di TuttoReggiana (www.tuttoreggiana.com) ha coinvolto i suoi lettori chiedendo loro di votare il migliore giocatore in campo, e al termine dei 44 incontri ufficiali disputati dalla Reggiana nella stagione 2017/18 ha decretato un vincitore: si tratta di Massimiliano Carlini, capace di conquistare il titolo di MVP per ben 8 volte nell’arco di 11 mesi, precedendo Facchin in seconda posizione (5) e il “Duca” Altinier sul gradino più basso del podio (4).