Reddito di cittadinanza, nuovi oneri comunali

Nuovi oneri per i Comuni a causa del reddito di cittadinanza, che però deve essere gestito anche dal Governo il quale se ne deve far carico. Lo spiega il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, dopo un’incontro con Luigi Di Maio. Il primo cittadino, nonché responsabile Welfare e Politiche sociali dell’Anci, spiega che l’associazione dei Comuni “ha posto in modo costruttivo e collaborativo al Governo dei problemi che riguardano in particolar modo l’impatto amministrativo, assicurativo e anche di risorse umane e finanziarie sull’attuazione di quella parte della riforma che riguarda l’avvio dei patti di inclusione sociale, cioè i lavori di pubblica utilità che coinvolgono i beneficiari del reddito di cittadinanza”