Reddito di cittadinanza, 1.090 le richieste in città

Sono ben 1.528 le domande per il reddito di cittadinanza presentate alle sedi Inps della provincia di Reggio Emilia, mostrati dai dati forniti dai deputati M5S Davide Zanichelli e Maria Edera Spadoni. In particolare, si riferiscono alle richieste pervenute agli sportelli della sede di Reggio Emilia che ammontano a 1.090 unità. I numeri sono ancora parziali, ma dimostrano che “anche in una provincia tradizionalmente ricca come quella di Reggio servivano misure come questa, in grado sia di rilanciare l’occupazione e la formazione sia di contrastare la povertà e le diseguaglianze sociali, aiutando anche l’economia reale”.