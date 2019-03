Record di multe, ritirate 14 patenti in 6 ore a Reggio Emilia

Nella provincia di Reggio Emilia dilaga il fenomeno di guida in stato di ebbrezza, che ha portato al ritiro di 14 patenti in meno di 6 ore. Un record per i controlli dei Carabinieri di Reggio Emilia, che hanno riscontrato tassi alcolici alcolemici compresi tra lo 0,5 e l’1,5 per i guidatori. Segnalate anche una decina di infrazioni del codice della strada, tra cui mancate cinture di sicurezza e utilizzi del cellulare alla guida.