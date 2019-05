Rapinatore ferisce un agente con una bottiglia, dopo un furto

Un 23enne di origini marocchine ha cercato di fuggire da un punto vendita in via Kennedy senza pagare la spesa, superando la barriera delle casse e colpendo al volto uno dei commessi intervenuti. L’uomo è stato poi inseguito dagli agenti della Polizia arrivata sul posto, e una volta trovatosi con le spalle al muro ha afferrato una bottiglia da terra colpendo uno degli agenti in testa. A quel punto, il ladro è stato atterrato dagli altri militari, per poi essere arrestato per tentata rapina impropria, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.