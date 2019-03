Rapinato insieme alla fidanzata da un gruppo di ragazzi

Un uomo, in auto insieme alla fidanzata in via Gonzaga, è stato rapinato da un gruppo di ragazzi, uno dei quali ha aperto la portiera del veicolo iniziando a colpire l’uomo e rubandogli il portafoglio aiutato dagli altri ragazzi. Ottenuti i soldi dell’uomo, il gruppo si è dileguato. Attualmente la squadra mobile sta indagando sul caso, ma è ancora sconosciuta l’identità dei rapinatori.