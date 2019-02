Rapina in una banca di Bagnolo

Due uomini sono entrati nella filiale di Crédit Agricole - Cariparma situata in via Boiardo a Bagnolo, effettuando una rapina armati di cutter. Dopo essere entrati nella banca a volto scoperto come due normali clienti, hanno infatti estratto il taglierino e minacciato alcuni presenti per farsi consegnare l’incasso dai tre dipendenti presenti in quel momento, tra cui il direttore. Il bottino di 4.000 euro è stato quindi dato ai due ladri che si sono poi dati alla fuga a piedi nelle vie del paese, dando l’opportunità di allertare le autorità del 112 che attualmente stanno svolgendo le ricerche dei due.