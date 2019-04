Ragazzo trovato in possesso di un cellulare rubato

Un ragazzo reggiano di 18 anni è stato denunciato per ricettazione per essere stato trovato in possessodi un cellulare che era stato rubato ad una pensionata nella sua autovettura, durante una sosta davanti a un supermercato di Rubiera. Nonostante non fosse stata configurata l’applicazione per il tracciamento del dispositivo, il ladro è stato comunque assicurato alla giustizia grazie alle indagini dei Carabinieri di Rubiera. Il ragazzo, una volta scoperto, ha ammesso l’utilizzo del cellulare ed è stato denunciato per ricettazione.