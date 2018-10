Ragazzino picchiato da due coetanei, denunciati i bulli a Reggio Emilia

Denunciati dai Carabinieri due ragazzi di 16 anni, residenti a Reggio Emilia, responsabili di un episodio di bullismo avvenuto nei giorni scorsi, verso un coetaneo di Albinea, che sarebbe finito in ospedale per le ferite riportate. Dalle ricostruzioni, il ragazzino si trovava in un parco quando è stato avvicinato dai due sedicenni, che hanno cominciato a spingerlo, per poi prenderlo a schiaffi, calci e pugni per ben due volte.

A fermarli è stato l’intervento degli amici della vittima, che ha spinto i due ragazzi ad allontanarsi. In seguito il giovane, per paura di ritorsioni, non ha raccontato nulla ai genitori. Questi ultimi però sono comunque venuti a conoscenza dell’accaduto e si sono rivolti ai carabinieri. Trovati i due aggressori, dovranno adesso rispondere di lesioni personali aggravate.