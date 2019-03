Radio Circuito 29 a Montecchio venerdì 8 marzo per fare parlare le donne

"Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell'arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle", con questa magnifica frase di Denis Diderot, Marco Montali, direttore de "La Terrazza" di Montecchio, presenta l’iniziativa che avrà luogo proprio l'8 marzo, come ogni anno, in occasione della giornata internazionale della donna, quando, in questa edizione 2019, dal giardino del centro commerciale si alzeranno le voci degli speaker di Radio Circuito 29, che trasmetteranno in diretta dalle 16.30 alle 18.30, interagiranno con tutti coloro che saranno lì in quel momento, in particolare modo con le donne, per parlare un po’ di come il gentil sesso sta vivendo questa epoca, tra problemi e sogni, desideri, amori e aspettative, al fine di sensibilizzare sempre di più le persone al confronto e al rispetto. La trasmissione sarà in diretta in FM sulle frequenze 106,2 e 105,8. A fare da cornice a tutto questo il Centro acquisti sarà gremito di centinaia di palloncini gialli, a mo' di mimose, riportanti il famosissimo meme “Keep calm", dei quali saranno omaggiati i presenti che riceveranno anche altri gadget. “Saranno intervistate le donne che faranno sentire la loro voce - commenta Marco Montali - in una giornata così importante per difendere l’identità femminile”.