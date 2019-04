Quattro Castella, piantati 30 nuovi cipressi al castello del Bianello

Lungo il viale della chiesa di Sant’Antonio sono stati piantati 30 nuovi cipressi che accompagneranno i visitatori fino al parco dei Quattro Colli, nei pressi del castello del Bianello. Si tratta di un’iniziativa del Rotary Club e del Comune, insieme alla Sovrintendenza dei Beni artistici e naturali.

“L’idea nasce dal Presidente del Rotary Internazionale 2017-2018 Ian H.S. Riseley che ha voluto unire tutti i Rotariani del mondo in un progetto dedicato a creare un mondo migliore per le future generazioni, sostenendo l’importanza di piantare un albero per ogni rotariano, vale a dire 1.200.000 alberi, tanti quanti i rotariani dei 34.000 club del mondo. A sostegno del progetto si è schierata l’Associazione Europea Rotary per l’Ambiente, che ha voluto facilitare i progetti originati dai Club per la promozione dello sviluppo attraverso la piantumazione, identificando le tipologie dei luoghi, i vivai delle varie nazioni ove trovare gli alberi delle diverse specie scelte. Il Rotary Club Terra di Matilde ha subito aderito scegliendo di integrare il verde presente nella sede istituzionale del Club: il Castello di Bianello”, spiega Alberto Bedeschi del Rotary “Terra di Matilde”.