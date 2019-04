Pusher misterioso scovato grazie alle informazioni dei clienti

Un 49enne di Quattro Castella è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti: si tratterebbe infatti del responsabile di centinaia di cessioni di droga, hashish e marijuana ai giovani della Val d’Enza. Per non essere scovato, il pusher cambiava continuamente i luoghi di consegna. L’indagine è iniziata lo scorso ottobre dopo le prime informazioni riguardanti la sua figura, la cui identità non era ancora stata svelata. Individuato il sospetto, i militari sono risaliti all’utenza utilizzata per i clienti che stati sentiti dai carabinieri.