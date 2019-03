Protestano i residenti di via Reggiani per le palazzine in costruzione

Continua la protesta dei residenti di via Reggiani contro le palazzine in corso di costruzione nella laterale di via Settembrini, di fronte al carcere. Durante un video divulgato su Facebook dal candidato sindaco del M5S, Rossella Ognibene, alcuni cittadini si lamentano: “Stanno costruendo 40 nuovi alloggi che porteranno in via Reggiani 50-60 automobili in più e cento metri più in là, in via Caduti in Missione di Pace, altri quattordici alloggi. Tutto questo con un pilomat che, da tre mesi a questa parte, non è più funzionante. La strada è tornata ad essere una tangenziale tra Fogliano, la città e Buco del Signore, con le auto che sfrecciano”. E ancora: “Per fare del bene ad alcune famiglie non si può fare del male alle altre con questi interventi di edilizia sociale. Bisognava fare interventi diversi e trovare una soluzione idonea per tutti. Questo significa solo più cemento nella zona”.