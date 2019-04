Proseguono le ricerche dell’anziano scomparso

Continuano le ricerche per risalire a Sergio Incerti, il 79enne reggiano di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso. L’uomo è uscito di casa nel mattino per recarsi dal medico in via Gandhi, senza però fare ritorno.

Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nella zona tra Corte Tegge e Codemondo, dove l’anziano è stato immortalato da una telecamera di videosorveglianza davanti ad un bar di via Teggi. Intanto, i vigili del fuoco hanno ricontattato il nucleo di Bologna che ha sorvolato la zona in elicottero.