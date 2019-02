Un crocevia di mondi che si incontrano per creare una città migliore in cui vivere. E’ questo il tema trattato nel libro “La città senza barriere”, l’opera collettiva presentata ieri sera, martedì 26 febbraio, al Centro Internazionale “Loris Malaguzzi” di Reggio Emilia. L’opera, nata e coordinata dalla contagiosa energia di Annalisa Rabitti, presidente di Farmacie Comunali Riunite, racconta, attraverso un insieme di oltre 50 storie storie, il tema della fragilità e della disabilità, che coinvolge diverse vite e svariati ambienti: “Ci sono tantissimi mondi che non si incontrano, ma che hanno capito che la fragilità è una cosa di tutti - spiega la Rabitti - Questa è la magia di Città senza barriere: costruire insieme un posto migliore in cui vivere”.

A introdurre il coro di voci che narrano il testo, è il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, che svela le origini del progetto, nato da quella che è la necessità di esprimere un concetto: la volontà di migliorare la vita di tutti, specialmente delle persone più fragili; un obiettivo che mira anche a diventare il patrimonio di Reggio Emilia, una città che si oppone al modello della prevaricazione e dell’aggressività, per dare spazio anche e soprattutto ai più deboli.

Nella presentazione di martedì, dopo l’intervento del sindaco, prosegue sulle origini dell’opera Egidio Campari, direttore delle Farmacie Comunali Riunite, uno dei primi a essere travolto dall’energia dimostrata da Annalisa nel proporre questa idea partita “dal basso”, come egli stesso dice. Ed è proprio questa la peculiarità del progetto, una piccola ma divampante ispirazione, che tramite la voce dei più piccoli diventa grande e inarrestabile, facendo sentire le persone coinvolte, parte di qualcosa di grande.

Prende poi la parola Claudia Giudici, direttrice del Centro internazionale “Loris Malaguzzi”, che ha espresso il suo orgoglio nel poter ospitare all’interno della struttura la presentazione di un’opera così nobile. Un’opera che “poteva nascere solo nella nostra città”, grazie alla passione di Annalisa e di tutti i collaboratori. Il Centro, nato dall’esperienza sull’educazione infantile di tutti e per tutti, aderisce allo spirito collettivo del progetto e questo Claudia Giudici lo spiega citando le parole di Chiara, una bimba di soli 5 anni, che ha detto: “Anche con nomi uguali siamo tutti diversi e ognuno ha la propria specialità”.

Interviene poi Andrea Casoli, editore del libro, che ha individuato nell’opera quel carattere inclusivo che da tempo cercava di raccontare e promuovere. In Annalisa, infatti, ha trovato la scommessa su cui puntare, che lo ha portato a trovare ciò di cui era alla ricerca, ovvero un modo per “guardare le cose meno gridate, che è il talento di “Reggio città senza barriere”.

Sul filone artistico prosegue Gigi Cristoforetti, direttore della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, che descrive gli artisti come una categoria di persone fragili, particolare, capace di comunicare queste peculiarità: “L'arte racconta la vita e nella vita ci sono l'errore e la mancanza, ma bisogna raccontare anche questo”.

Interviene poi anche Alberto Nicolini di Arcigay, che ha ricordato quanto possano essere diverse le realtà trasversali che attendono le disabilità, interessando individui provenienti da realtà molto varie. Il progetto, infatti, non mira alla sola realtà reggiana, ma a tutta l’Italia, che finalmente si muove in questa direzione: “Sono orgoglioso di aver fornito un contributo alla lotta contro le barriere e le diversità che possono esprimersi in svariate forme”.

Anche lo sport si unisce alle file della lotta alle barriere grazie all’intervento di Luca Quintavalli, presidente di Reggio Audace, ossia la nuova Reggiana, dopo il fallimento di quella gestita da Mike Piazza. “Il merito di questo progetto – spiega Quintavalli - è quello di aver fatto assorbire al tessuto sociale della città l’inclusione della fragilità e dell’educazione, esattamente come tenta di fare il mondo dello sport. L’incontro su valori comuni ha reso inevitabile la mia collaborazione con Annalisa e con questo progetto».

Termina infine il poeta Matteo Razzini, autore di libri per bambini e ragazzi, che ha avuto l’onore e il piacere di portare il suo personale contributo artistico all’opera, sposando quelli che sono i suoi principi. Con le parole della poetessa Chandra Livia Candiani, Matteo sintetizza quello che è lo spirito pulsante del progetto promosso da Annalisa Rabitti attraverso la recita di una poesia che riassume questi principi nel titolo: “Io è tanti".

Il libro è in edicola in tutte le librerie e presso la Farmacia centrale di Reggio.