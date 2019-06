Precipita dal primo piano in carrozzina e perde la vita

Un uomo di 83 anni si trovava al primo piano della sua abitazione, quando con la sua carrozzina è precipitato per cause ancora ignote, perdendo la vita. L’uomo, in sedia a rotelle da qualche mese, si è avvicinato al margine della veranda fino a cadere in strada. Inizialmente le sue condizioni non erano critiche, ma poco dopo la situazione è peggiorata, fino a portarlo al decesso.