Polizia reggiana arresta due pusher a Modena

Gli agenti della Polizia hanno arrestato due persone a Modena, dopo aver sequestrato un rilevante quantitativo di droga tra cocaina e hashish. L’operazione è iniziata dopo il monitoraggio di un’abitazione di via Fossamonda al cui interno si ipotizzava la presenza pusher reggiani per l’acquisto dello stupefacente. In questo frangente, gli agenti hanno il proprietario dell’abitazione parlare con un uomo arrivato in macchina, ricevendo due panetti di droga dopo aver consegnato qualcosa. A quel punto gli agenti hanno bloccato l’auto e sono entrati nell’appartamento, arrestando un 44enne marocchino ed un 25enne albanese e trovando diversi chili di droga all’interno, che sono costati ai due l’accusa per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.