La politica reggiana torna sull’ambiente

Dopo il “global strike for future” dei giorni scorsi, con 3.000 studenti in piazza per il clima, l’ambiente torna tra i principali argomenti del mondo della politica, con il primo candidato a sindaco del Movimento 5 stelle Rossella Ognibene, la quale propone di piantare in città 100.000 alberi nei prossimi cinque anni. La candidata inoltre, a proposito del sindaco Luca Vecchi, osserva: “in questi giorni si fa bello sui social network dichiarando che il Comune ha messo a dimora 8.000 alberi. Sarebbe intellettualmente onesto ricordare che tutto è partito dal 2015 su idea del Movimento 5 stelle con il progetto ‘Mille Alberi’ accolto dal Comune all’interno di Reggio Respira, tanto che 3.000 degli 8.000 alberi sono stati messi a dimora dai volontari del Movimento 5 stelle in collaborazione con l’amministrazione”.

Il nuovo obiettivo dei pentastellati coinvolgerà anche i privati che vorranno a mettere a disposizione delle aree agricole per farle diventare nuovi boschi urbani.