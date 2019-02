Politica in fermento, la città si divide

Nel vivo la campagna elettorale in città evidenziata anche dalla gestione sulla questione Ztle e le politiche per rivitalizzare il commercio nel centro storico. Secondo Roberto Salati di centrodestra, la soluzione è ridurre le tasse di occupazione, aprire la zona a traffico limitato in determinati orari e aumentare i parcheggi. Il M5S risponde, tramite Rossella Ognibene, con posizioni contrarie: “Aprire la Ztl del centro storico alle automobili non aiuta né il commercio, né la vivibilità del cuore di Reggio. È una proposta vecchia di 30 anni. La proposta va in direzione contraria a tutte le esperienze più avanzate d’Europa. Domani presenteremo le prime 5 proposte su vivibilità e mobilità, commercio del centro storico, ambiente, lavoro e sicurezza per il futuro di tutta Reggio”.