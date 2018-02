La giovane ricercatrice Mariaelena Pistoni premiata con una borsa di studio

La Fondazione Umberto Veronesi ha attribuito una borsa di studio annuale di 27mila euro a Mariaelena Pistoni, ricercatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia. Tale finanziamento consentirà alla biologa di portare avanti nel 2018 un importante progetto di ricerca sui tumori della mammella.

Il progetto risultato vincitore della borsa di studio ha l’obiettivo di descrivere il modo in cui le cellule tumorali di neoplasie aggressive, quali quella della mammella, riprogrammano il proprio metabolismo. Queste, infatti, modificano il proprio funzionamento per poter continuare a crescere e proliferare. I meccanismi alla base dei cambiamenti non sono sinora stati descritti in modo approfondito. L’osservazione sarà effettuata trattando le cellule tumorali primarie e metastatiche con due farmaci che tengono conto delle modificazioni genetiche così da identificare quali siano le vie metaboliche e i meccanismi molecolari principalmente coinvolti.

“ I costanti progressi nel trattamento dei tumori aggressivi – spiega la dottoressa Pistoni – non hanno risolto le resistenze che le attuali terapie incontrano e questo rappresenta un problema. Ci aspettiamo che una terapia combinata di farmaci che tengano conto delle modificazioni genetiche del paziente e di inibitori del metabolismo, uniti ai tradizionali chemioterapici, possa avere un maggior impatto sul trattamento delle neoplasie aggressive e che questo porti a una riduzione delle resistenze dei tumori alle terapie”.