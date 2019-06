Piogge trasportano fango e detriti in un tunnel autostradale

Anas ha chiuso un tratto di SS 63 per alcuni interventi di pulizia nella galleria Seminario, necessari a causa delle forti piogge che hanno interessato la regione durante i giorni scorsi trasportando fango e detriti all’interno del tunnel. La strada sarà riaperta al traffico una volta ripristinate le normali condizioni di sicurezza per la viabilità, e fino ad allora il traffico sarà deviato sulla ex strada statale 63.