Pilomat nel centro storico, ambulanza bloccata dal dissuasore

Un video postato su Facebook mostra un episodio riguardante i pilomat del centro storico, in particolare quello di via Corridoni tra piazza Del Monte e piazza Prampolini: nella scena, si vede un’ambulanza della croce rossa con le sirene accese per far abbassare il dissuasore mobile, che però non scatta rimanendo fisso al di sopra del livello della strada, impedendo il passaggio. Riaccesa la polemica per i sistemi pilomat nel centro città.