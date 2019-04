Picchia il cognato mandandolo all’ospedale, a San Polo

E’ stato denunciato un 28enne di San Polo per lesioni personali aggravate per aver picchiato il cognato in seguito ad una lite. Secondo le ricostruzioni, il responsabile era in casa della madre dove abita insieme alla sorella e il marito di quest’ultima. Sentendoli litigare ad alta voce, il 28enne è entrato in camera dei due ed ha ammonito il cognato affinché smettesse di urlare. Dalle parole è poi passato alle mani, e ha iniziato a pichiare il cognato prendendolo a pugni, schiaffi e calci fino a provocargli delle gravi lesioni. Il cognato dell’uomo, una volta fuori dall’ospedale, ha denunciato il 28enne per lesioni personali aggravate.