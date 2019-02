Picchia un avversario insultandolo in modo razzista

Aggredisce un avversario picchiandolo negli spogliatoi del campo da calcio, per poi rivolgersi a lui con insulti razzisti: squalificato per 15 giorni Mattia Casciani, difensore della Borzanese di Terza Categoria. Oltre alla sanzione, il giocatore è stato estromesso dalla squadra: “Non farà mai più parte della nostra rosa. Gesti del genere sono inammissibili e col calcio non c’entrano nulla. Anzi, 15 giornate sono pure poche”, dichiara il direttore sportivo Fabio Davoli.