Piantagione di marijuana in una palazzina

Un’operazione della squadra della polizia reggiana ha permesso il sequestro di una decina di piante di marijuana nei pressi di un appartamento al secondo piano di una palazzina all’incrocio tra via Mascagni e via Donizetti. Le piante in questione sono state tutte caricate sul furgone della questura, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità che porteranno alla denuncia dei colpevoli.