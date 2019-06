Perquisizione in un campo rom a Correggio, trovati gioielli

E’ in corso un’operazione di polizia giudiziaria coordinata dal dirigente della squadra mobile della Questura di Reggio Emilia a Correggio, nella località nel campo nomadi della comunità sinti di via Sinistra Tresinaro dove vivono circa 95 persone. Gli agenti hanno perquisito ambienti interni ed esterni in cerca di armi, ma ad essere rilevato dal Metal detector è stata una scatola con dentro dei gioielli che sono stati sequestrati per chiarirne la provenienza. Nelle operazioni sono stati impegnati 50 agenti.