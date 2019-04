Pernottano in un hotel senza pagare, denunciata coppia di Napoli

Una coppia di Novellarae originaria di Napoli è stata denunciata per concorso in insolvenza fraudolenta dai carabinieri, per aver alloggiato per 11 notti in un albergo di Novellara, per poi fuggire senza pagare il conto del soggiorno e dei vari pasti del ristorante. Inoltre i due avrebbero chiesto all'albergatore di poter prolungare la loro permanenza nella struttura qualche altro giorno oltre la regolare settimana pattuita. La sera in cui dovevano pagare però si sono resi irreperibili, venendo quindi denunciati dal titolare della struttura.