Parmigiano Reggiano: Nuova Castelli ceduta al colosso francese Lactalis

La Nuova Castelli, una tra le più importanti aziende italiane nel settore della produzione e commercializzazione di formaggi, è stata ceduta al colosso francese Lactalis che già possiede in Italia marchi come Parmalat, Galbani, Locatelli e Vallelata. L’operazione ha suscitato diversi allarmismi. Il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, parla di svendita del Parmigiano Reggiano ai francesi, ventilando anche lo spettro di possibili spostamenti di produzione, ma Nicola Bertinelli presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e vicepresidente nazionale di Coldiretti, ha ricordato come la DOP abbia disciplinari di produzione tutelati a livello europeo, impedendone la delocalizzazione.