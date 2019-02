Parcheggio Zucchi, riaccesi i riflettori

Torna tra gli obiettivi del M5S il parcheggio dell’ex caserma Zucchi di Reggio Emilia, sul quale è stata presentata un’interrogazione per fare luce sulle condizioni di affidamento dell’area ad Interparking. La consigliera e capogruppo grillina Alessandra Guatteri spiega infatti: L’operazione è avvenuta nel 2015 come si legge dalla relazione al bilancio della stessa società, però sembrerebbe si sia trattato di un affidamento in via diretta e non con bando di gara”. Riaccesi quindi i riflettori sul parcheggio, che potrebbe dare nuova vita al centro storico e che per ora rimane sotto utilizzato.