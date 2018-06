Parcheggi, Confcommercio Reggio Emilia: “Strategia incomprensibile per il centro

«La convivenza tra residenti e attività del centro storico è fondamentale, ma limitare ancora di più i parcheggi per chi viene a passare la serata in centro è follia»: esordisce così Paolo Pignoli, presidente del Comitato Cittadino di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, alla notizia che l’Amministrazione comunale sta convertendo duecento parcheggi di Viale Montegrappa, Via Ariosto, Corso Garibaldi, Via Emilia Santo Stefano e delle relative strade laterali ad uso esclusivo dei residenti dalle 20 alle 8.

«E’ sicuramente un disincentivo a frequentare il centro di sera perché sappiamo tutti dove si trovano le zone più frequentate per i locali. E’ difficile immaginare ad esempio che qualcuno, specialmente se donna, vada a recuperare l’auto sul lato esterno delle scuole di Viale Montegrappa all’una di notte», continua Paolo Pignoli che aggiunge: «E’ un disincentivo anche per il giorno perché c’è un problema in più per chi arriva prima delle 20 per una commissione per ripartire subito dopo quell’orario».