Parapendio a motore precipita, muore un reggiano di 34 anni

Caduto un parapendio a motore a Casalgrande, partito da Sassuolo, con conseguente decesso dell’uomo a bordo del mezzo di trasporto. Si tratta di Raffaele D’Antonio, un 34enne reggiano membro dell’Aeroclub Sassuolo. Si indaga sulle cause della tragedia, anche perché il para motore è considerato uno dei mezzi aerei più sicuri. A dare l’allarme, due dei piloti insieme a lui in volto, i quali non hanno più visto il compagno e si sono insospettiti.