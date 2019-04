Pagliani in un nuovo processo d’appello

La corte d’Appello aveva condannato Giuseppe Pagliani a 4 anni per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, e per dimostrare il legame del politico con la cosca mafiosa della ‘Ndrangheta, i giudici avevano proceduto anche ad una rilettura delle dichiarazioni rese in primo grado da una decina di testimoni. La rivisitazione di questi contributi dichiarativi rende però “necessaria la riassunzione dei dichiaranti, con rinnovazione dell’istruttoria”, motivo per cui Pagliani affronterà un nuovo processo d’appello.