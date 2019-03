Opere di ambiente e mobilità proposte da Luca Vecchi

Luca Vecchi lancia alcune proposte di mobilità e ambiente in un video su Facebook, tra cui un tram per collegare le zone nord e sud di Reggio Emilia, una pista ciclabile sulla stessa direttrice, e un sottopasso pedonale in via Chopin all’incrocio con la via Emilia, insieme ad altri interventi di eliminazione di passaggi pedonali. L’obiettivo è di fluidificare il traffico riducendo i tempi di percorrenza da 10 a cinque minuti”. Come spiega poi lo stesso sindaco, “Abbiamo in alcune ore della giornata un grosso problema di congestionamento del traffico perché molti cittadini lavorano nella zona nord di Reggio e moltissimi vivono in quella a sud”.