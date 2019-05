Operaio cade da un tetto e muore a Maranello

Un operaio di 46 anni ha perso la vita durante un incidente mortale sul lavoro alla Cisa-Cerdisa di Maranello in provincia di Modena: l’uomo, il quale non era dipendente della ceramica ma si trovava sul posto per conto di una ditta esterna, stava lavorando sul tetto della fabbrica ed è caduto da un’altezza di nove metri a causa del cedimento del tetto, perdendo la vita sul colpo. Sul posto è immediatamente arrivata l'ambulanza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.