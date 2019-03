Officine Reggiane, episodi di spaccio intercettati dai Carabinieri

E’ stato messo a segno un blitz all’interno delle Officine Reggiane da parte dei Carabinieri, che hanno controllato a tappeto tutto lo stabilimento, allo scopo di analizzare il livello di degrado che negli anni ha colpito il l’area. In particolare, è stata data attenzione ai fenomeni di spaccio che si registrano all’interno della struttura, arrivando addirittura ad assistere ad uno degli episodi di scambio tra un tunisino di 33 anni e un uomo di Cavriago di 44 anni. Quest’ultimo è stato segnalato per detenzione per uso non personale non terapeutico di eroina, mentre il pusher è stato denunciato per spaccio di stupefacenti.