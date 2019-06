Nuove operazioni contro la criminalità organizzata in Emilia

Il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, commenta l’operazione condotta contro la ‘ndrangheta in diverse aree della Regione, portando all’arresto di numerosi membri delle cosche tra cui i vertici del clan Grande Aracri e anche il presidente del Consiglio comunale di Piacenza. “Non va ne’ taciuta ne’ sottovalutata la presenza della criminalità organizzata anche in Emilia-Romagna, dove cerca di infiltrarsi nella pubblica amministrazione e nell’economia legale”, afferma Bonaccini riprendendo in mano il tema delle “White List” delle imprese impegnate nella ricostruzione post-sisma. “Quella contro le mafie e’ una battaglia che possiamo vincere dando il massimo appoggio alla magistratura e alle forze di pubblica sicurezza”.