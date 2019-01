Nuova sede della polizia locale in zona stazione

Continua l’iter del Comune di Reggio Emilia sull’esproprio dell’area dell’azienda Enocianina nei pressi della stazione ferroviaria, dove sorgerà la futura sede del comando della Polizia locale. A deciderlo il consiglio comunale nonostante il dissenso del M5S, causato dalla presenza all’interno del sito, anche dell’abitazione di Aldino Fornaciari, che a causa dell’esproprio rischia di trovarsi in mezzo alla strada insieme alla famiglia. Alla questione, si aggiunge l’assessore all’Urbanistica Alex Pratissoli, il quale ribadisce la correttezza dei tecnici e degli atti: “Più volte io stesso ho sottolineato che la variante era funzionale al vincolo di esproprio e non allo stato dei luoghi. Tutti i proprietari dei beni sono stati più volte incontrati dall’amministrazione e si è condiviso un percorso in cui ciascuno ha trovato un interesse, per un’area che comunque con la prossima asta di febbraio sarà acquisita. Insomma, anche se noi decidessimo di non procedere l’area passerà di mano”, conclude aggiungendo che i proprietari privati “saranno garantiti”.