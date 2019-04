Nessuna sala del Comune per l’estrema destra

Non verrà messa a disposizione nessuna sala del comune per i movimenti di estrema destra e di ispirazione neo fascista. E’ quanto emerso dal testo della delibera che verrà discussa in sala Tricolore nel prossimo Consiglio comunale della legislatura, previsto per lunedì prossimo. Ogni richiesta di utilizzo dovrà inoltre essere corredata da certificazione di adesione alla Costituzione e allo Statuto del Comune. “Questa gente va mandata a casa anche dalle nostre parti, politici che, quelle poche volte che non pensano a genitore uno e genitore due, ricordano con nostalgia la guerra partigiana. Sono dei giovani vecchi che non rappresentano più nessuno”, afferma il deputato della Lega Gianluca Vinci.