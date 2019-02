Nessun’autopsia per il corpo di Renata Dyakowska

Nessuna autopsia sul corpo della 38enne Renata Dyakowska, per una decisione della procura di Bolzano, che ha dato il nulla osta per i funerali della donna, morta dopo un mese di distanza dall’incidente sullo slittino che ha visto coinvolte la donna e la figlia, il 4 gennaio scorso in Alto Adige, in provincia di Bolzano. Aperta inoltre un’inchiesta sul caso, con due persone indagate con ipotesi di reato per omicidio colposo: una sarebbe Renata Dyakowska, mentre l’altra sarebbe il responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico.