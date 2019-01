Nasce “Reggio è”, movimento trasversale

Il laboratorio aperto “Reggio è” avrebbe definito la città “un posto dove si sta bene, ma si potrebbe stare meglio”, sostenendo inoltre l’ex del Pd, Luca Vecchi, ricandidato alle prossime elezioni. Tra i promotori di questo laboratorio prossimo a diventare una lista civica, si trovano il consigliere-capogruppo Lanfranco De Franco, insieme ai colleghi Roberta Pavarini e Salvatore Scarpino.

“Reggio è si propone come movimento trasversale di centro sinistra, in grado di mettere insieme giovani, esponenti (o ex) del mondo sindacale, come Mirto Bassoli e l’ex segretario della Cgil ed ex vicesindaco Franco Ferretti, attivisti politici come Mauro Vicini, già segretario cittadino del Pd, e Federico Amico di Arci. Con il sostegno di altri nomi ‘forti’, come quelli di due esponenti della giunta di Luca Vecchi: il vicesindaco Matteo Sassi e l’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici Mirko Tutino“.