Nasce dopo un’ora di travaglio, al Santa Maria Nuova

Una signora di Castelnuovo Monti ha dato alla luce un bambino a bordo dell’ambulanza su cui si trovava per il trasporto al Santa Maria Nuova di Reggio, effettuando quello che viene chiamato “parto precipitoso”. Si tratta di un parto che avviene entro un’ora dall’inizio del travaglio, a fronte di una durata media di 10 ore e solitamente non hanno risvolti negativi per la madre o per il piccolo. Nato grazie all’assistenza di due medici, il bambino è arrivato all’ospedale già in buona salute, accompagnato dalla madre anche lei in condizioni ottimali.