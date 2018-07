Ente fiere, i concerti di luglio al Lime Space

Dal 10 a 19 luglio alle Fiere di Reggio Emilia Lime Space, quattro concerti in uno spazio aperto e completamente nuovo. Il cartellone artistico è stato studiato per soddisfare ogni palato musicale, dai più giovani con Benji & Fede ed Ermal Meta, entrambi premiati con il Disco d’Oro per i loro album “Siamo Solo Noise” e “Non Abbiamo Armi” fino a Caparezza certificato disco d’oro con il suo ultimo album “Prisoner 709” e reduce da un tour invernale che ha attraversato la penisola da Nord a Sud e che ha registrato numerosi sold-out. A chiudere la manifestazione saranno i Negrita, storica band italiana presente sulla scena musicale sin dai primi anni 90, e che gode di un feeling particolare con la città di Reggio Emilia.

Lime Space è la naturale evoluzione del progetto Lime,uno spazio per spettacoli, manifestazioni culturali e di intrattenimento allestito nell’area verde del quartiere fieristico di Reggio Emilia che si sviluppa in tre punti chiave. La progettazione e l’arredo dell’area sono coerenti con la mission del progetto che renderà fruibile lo spazio sin dal tardo pomeriggio (ore 19) fino a due ore dopo la fine degli spettacoli, permettendo allo spettatore di godere di un’esperienza completa.

Lime Space non si limita al singolo concerto, è una comunità, un festival, un progetto che offre servizi di ristorazione e beverage per soddisfare le esigenze più raffinate, attraverso la collaborazione con fornitori di alto profilo. L’allestimento di uno street food corner in cui food truck e postazioni bar, gestite da aziende del territorio, renderanno l’esperienza per lo spettatore unica e di qualità. In base all’allestimento degli spettacoli, il pubblico potrà posizionarsi nel prato o nei posti di tribuna numerata sita in fronte al più grande palco mai installato nell’area, con una larghezza prevista di circa 30m, un impianto scenico e sonoro di grande potenza con caratteristiche studiate appositamente per l’area.

L’accesso è garantito anche alle persone disabili, per le quali sarà installata una pedana rialzata, con le stesse caratteristiche che hanno ottenuto grande riscontro a Lime Theater. Fare comunità significa pensare e rispondere alle necessità di tutti. Lime è partecipazione. L’area comprende un vasto parcheggio interno che consente di parcheggiare l’automobile a 100 metri dall’arena garantendo anche l’accesso in bicicletta fino all’area del concerto.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21:30. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it Vivaticket.it e in tutti i punti vendita fisici dei rispettivi circuiti.