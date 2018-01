Falso e truffa, Tiziano Motti e Stefania Bigliardi nuovamente prosciolti da ogni accusa

L'editore ed ex parlamentare europeo Tiziano Motti è stato nuovamente prosciolto da ogni accusa relativamente al procedimento per falso e truffa ai danni dello Stato. Insieme a Motti è stata scagionata anche la moglie Stefania Bigliardi, coimputata in una causa che aveva come oggetto oltre 700mila euro di finanziamenti pubblici erogati al periodico "Il Giornale di Reggio" tra il 2010 e il 2012 e che secondo l'accusa sarebbero stati incassati indebitamente. Il gup Angela Baraldi ha prosciolto entrambi, con rito abbreviato, ritenendo che in realtà la causa in questione non fosse altro che un secondo giudizio. Motti e la Bigliardi erano già stati assolti dalle accuse nel 2015, ma il pm Stefania Pigozzi, che per Motti aveva chiesto sei anni di reclusione, impugnò la sentenza relativa al reato di stampa clandestina.

Con il nuovo pronunciamento del tribunale si giunge finalmente ad una conclusione che lascia comprensibilmente sorridenti i due coniugi. Soddisfatto anche uno dei loro tre avvocati, Liborio Cataliotti (gli altri due sono i romani Calvi e Luongo), per il quale «Ha prevalso la nostra tesi secondo la quale questo processo non poteva essere rifatto». Sulla stessa lunghezza d'onda Tiziano Motti: «Questo non è che è il duplicato di un processo dal quale eravamo già stati assolti».