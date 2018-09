Montecchio, settimana di festeggiamenti per il Centro Acquisti “La Terrazza” che compie 25 anni

E‘ a Montecchio Emilia, posizionato tra Parma e Reggio e da sabato 8 a domenica 16 settembre vivrà una settimana di festeggiamenti per il suo 25esimo anno di vita. Stiamo parlando del Centro Acquisti La Terrazza che, proprio nella seconda settimana di settembre proporrà giochi, spettacoli, cene, momenti di festa e di amarcord, il tutto all’interno del concetto di Time Machine, la macchina del tempo che ha portato il Centro dall’ormai lontano 1993 al 2018, quando festeggerà appunto il suo primo quarto di secolo di vita.

In quei sette giorni di festa sarà a disposizione, all’interno del Centro Acquisti, una doppia esposizione, aperta a tutti e completamente gratuita, legata all’anno 1993, che riproporrà riproponendo tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di ognuno di noi in quell’anno, il tutto rievocato con telegiornali e pagine di giornale di allora, immagini, pubblicità, slogan, musica e tutto ciò che abbiamo vissuto in quell’ormai lontano 1993. In questo contesto ci sarà anche la rassegna di amarcord “25 miti fa” che offre una suggestiva presentazione di oggetti mitici del 1993, raccolti in bacheche per chi vuole riscoprirli o per chi vuole semplicemente scoprirli per la prima volta. Pezzi unici e assolutamente originali: oggetti esposti che spaziano in tutti i settori d’interesse generale, dal Calendario Pirelli 1993, al cellulare GSM Nokia 2110, dallo zainetto Invicta allo Swatch Acquachrono. L’ultima parte della rassegna dedicata ai 25 anni del Centro Acquisti la Terrazza riguarda il “Come erano…”, immagini di personaggi che oggi sono famosi, ritratti 25 anni fa, dai giovanissimi Matteo Salvini e Matteo Renzi, con foto dell’epoca, dalla splendida Belen Rodriguez, al neo centravanti della Juventus Cristiano Ronaldo, ritratto nel 1993.

IL CORSO GRATUITO SULLA MUSICA IN RADIO

Dall’8 al 16 settembre il Centro Acquisti La Terrazza vi regalerà quindi una settimana di emozioni, tra le quali il tuffarsi nella rassegna fotografica “25 miti fa” e “com’erano”; il 13 settembre avrà invece luogo un corso gratuito dal titolo “La musica nel panorama radiofonico” dalle ore 15 fino ad esaurimento posti disponibili. I migliori avranno la possibilità di registrare il loro programma radiofonico della durata di un’ora gratuitamente. Il programma andrà in onda sulla radio del Centro Acquisti. Per iscrizioni scrivere a info@laterrazzamontecchio.it. Il 15 settembre ci sarà invece un magnifico spettacolo di danza, a cura di Danza Polispostiva l’Arena. Sabato 15 sarà invece una giornata ricca di sorprese e premiazioni a partire dalle 10 fino alle 19, con la consegna della Terrybike a chi avrà risolto i tre rebus comparsi nei mesi estivi nella galleria del Centro Acquisti.