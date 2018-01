Mirabile vuole querelare la consigliera Manghi

Il presidente della associazione La Caramella buona (che si batte contro la pedofilia), ha deciso di querelarela consigliera del Pd Maura Manghi.

Al giornale online Reggio Sera, Mirabile ha dichiarato: “La Manghi ha osteggiato questo progetto e ha sfruttato la sua carica politica in un contesto di beneficenza per dire che sono un fascista, che ho attegiamenti squadristi e che ho organizzato una manifestazione antidemocratica che era contro un giudice. Ha aggiunto che sono una persona chiacchierata e che la Caramella Buona è chiacchierata e che la sfrutto per motivi politici. Quando le hanno fatto notare che non era il caso di eprimersi con quei toni, ha rincarato la dose parlando di un noto giudice che avrebbe sparlato di me in un’occasione pubblica”.

Alla stessa testata, la Manghi ha replicato: “Eravamo in una riunione privata, di un’associazione privata, con un gruppo di amiche. Ho detto che ero contraria a fare un’iniziativa con lui di lunga durata per un progetto come questo, perché politicamente non condivido le sue idee. Mai detto che è un fascista o uno squadrista. Ho detto che la sua fiaccolata davanti al tribunale contro quel giudice era stata inopportuna e ho aggiunto che ci sono persone che hanno condiviso le mie idee. Mi riservo di agire contro di lui, perché la sua è una diffamazione. Se vuole farne un caso politico, lo faccia pure”.