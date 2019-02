Mirabello, approvato il progetto di riqualifica

Il consiglio comunale ha approvato una mozione in merito alla riqualificazione dell’impianto dello stadio Mirabello, considerato patrimonio della città. Il progetto dovrà consentire allo stadio di ospitare match di serie D e serie C, oltre ad altri eventi di diverse discipline. Il consiglio comunale infine impegna la giunta a “promuovere una analisi costi-benefici per effettuare una riqualificazione dello stadio Mirabello da attuarsi anche attraverso una partecipazione di azionariato popolare diffuso per prevedere un utilizzo multidisciplinare di questo impianto pubblico, che preveda sia l’utilizzo sportivo per partite di serie D e serie C di calcio che per altri eventi sportivi e musicali”.